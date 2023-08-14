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Кишинев вышел из соглашения СНГ по разоружению
Молдова вышла из соглашения о совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ.
Глава оборонного ведомства заявил, что Кишинев не внедрял положение соглашения. По его словам, страны, подписавшие соглашение, одновременно являются участниками Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а также Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Эти документы и имеют для Кишинева приоритетное значение.
Нынешнее проевропейское руководство Молдовы приступило к ревизии всех соглашений, подписанных в рамках СНГ.
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