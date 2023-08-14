Кишинев вышел из соглашения СНГ по разоружению

Глава оборонного ведомства заявил, что Кишинев не внедрял положение соглашения. По его словам, страны, подписавшие соглашение, одновременно являются участниками Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а также Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Эти документы и имеют для Кишинева приоритетное значение.