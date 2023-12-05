Китаец устроил дуэль со шлагбаумом из-за девушки

Дон Кихот сражался с ветряными мельницами, а герой одного из интернет-роликов решил одолеть шлагбаум. Причина - "нападение" автоматического устройства на даму сердца рыцаря из Китая.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как пара проходит под поднятым барьером, и в этот момент он опускается, ударив женщину. В лучших традициях рыцарства китайский Айвенго вступился за свою Ровену и без труда одолел "соперника".