Китай готовится отметить День образования КНР

Пекин готовится отметить Национальный день - День образования Китайской Народной Республики. 77-ю годовщину будут встречать по всей стране 1 октября.

Уже 29 сентября китайская столица расцвела неповторимым убранством. По всему городу разбиты роскошные клумбы, установлены грандиозные тематические инсталляции, улицы украшены флагами и цветочными гирляндами.

Празднования для жителей Китая растянутся на неделю вплоть до 7 октября. Здесь ее так и называют - "золотая неделя".