Китай и Индия объявили о конце многолетнего противостояния

Индия и Китай сделали исторический шаг к преодолению многолетних разногласий. Как сообщает Bloomberg, в ходе саммита БРИКС лидеры двух крупнейших экономик Азии вплотную приблизились к разрешению ключевых споров, включая затяжной территориальный конфликт на границе.

Визит китайского лидера в Индию стал первым за последние семь лет. Си Цзиньпин заявил, что сближение Пекина и Нью-Дели - важнейшее достижение, которое необходимо беречь, добавив, что две страны являются партнерами, а не соперниками.

В свою очередь, министерство иностранных дел Индии подтвердило готовность сторон урегулировать экономические проблемы - от торгового дисбаланса до цепочек поставок.

Лидеры двух стран подчеркнули приверженность справедливому и взаимоприемлемому решению пограничного вопроса. По мнению аналитиков, это способно кардинально изменить баланс сил на мировой арене.