Китай останавливает поставки дронов в США
Автор:Редакция news.by
Китай объявил об экспортных ограничениях в отношении Соединенных Штатов. В частности, Пекин ввел запрет на сотрудничество с шестью американскими компаниями, а также установил эмбарго на поставки своих беспилотников.
Учитывая, что Китай является монополистом в производстве многих видов БПЛА, такие ограничения должны оказаться очень чувствительными для гражданской сферы.
КНР ведет все более активную санкционную войну и с Европой: ранее в ответ на действия ЕС Китаем были введены рестрикции против 14 европейских корпораций. Теперь объектами ограничений стали фирмы Соединенных Штатов.