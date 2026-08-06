Китай останавливает поставки дронов в США

Китай объявил об экспортных ограничениях в отношении Соединенных Штатов. В частности, Пекин ввел запрет на сотрудничество с шестью американскими компаниями, а также установил эмбарго на поставки своих беспилотников.

Учитывая, что Китай является монополистом в производстве многих видов БПЛА, такие ограничения должны оказаться очень чувствительными для гражданской сферы.



КНР ведет все более активную санкционную войну и с Европой: ранее в ответ на действия ЕС Китаем были введены рестрикции против 14 европейских корпораций. Теперь объектами ограничений стали фирмы Соединенных Штатов.