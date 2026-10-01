Вторая экономика планеты, локомотив глобального развития и одна из самых миролюбивых стран. Сегодня Китай отмечает 77-ю годовщину образования. С праздником председателя КНР поздравил Александр Лукашенко. Минск высоко ценит последовательный курс Пекина на международной арене, направленный на поддержание глобальной стабильности.

В преддверии 35-летия установления дипломатических отношений двух стран Александр Лукашенко возобновил приглашение Си Цзиньпину посетить Беларусь с официальным визитом в 2027 году.

Ключевая церемония по традиции началась рано утром на площади Тяньаньмэнь. Под звуки фанфар был торжественно поднят национальный флаг Китая. В сопровождении почетного караула Народно-освободительной армии КНР флаг вынесли на главную площадь страны.

Свидетелями события стали тысячи китайских граждан.

Ритуал поднятия государственного флага на Тяньаньмэнь проходит ежедневно. Несмотря на ранние подъемы, местные жители и гости китайской столицы приходят и присоединяются к этому действу. Особенно многолюдно в национальный день. Многие приходили занять место накануне вечером - событие важное и значимое для каждого китайского гражданина. Интересная особенность этого года: на площади принято устанавливать колоссальных размеров цветочную корзину, в этот раз в ее оформлении использовали 15 видов цветов и 5 видов фруктов в честь начала 15-го пятилетнего плана Китая. Накануне прошел официальный прием в Доме народных собраний в Пекине. С речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин, председатель КНР:

"От имени ЦК КПК и Государственного совета я передаю праздничные поздравления народу всех этнических групп страны, офицерам и солдатам Народно-освободительной армии Китая и Народной вооруженной полиции, а также всем другим политическим партиям и беспартийным деятелям. Я передаю искренние поздравления нашим соотечественникам в специальных административных районах Гонконг и Макао, на Тайване и тем, кто проживает за рубежом. Я выражаю сердечную благодарность всем дружественным странам и международным друзьям, которые оказывали заботу и поддержку развитию Китая".

Председатель КНР отметил: за 77 лет Компартия Китая неустанно боролась и создала два чуда: быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность. Подчеркнута мирная внешняя политика и важность содействия построению мирового сообщества с единой судьбой. Поздравления китайским согражданам прислали даже из космоса, с орбитальной космической станции "Тяньгун". Экипаж "Шэньчжоу-23" поприветствовал Родину и китайский народ. Впереди в Китае так называемая золотая неделя – своеобразные каникулы по случаю Национального дня. В это время традиционно наши китайские друзья начинают путешествовать по стране. В разы увеличивается спрос на пассажирские железнодорожные перевозки и авиаперелеты. Растет и трафик на автомагистралях. По предварительным оценкам, ежедневный трафик составит примерно 62-64 млн поездок.