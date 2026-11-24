Китай продолжает активно осваивать космос. К запуску готовится очередной космический корабль. Миссия "Шэньчжоу-12" станет 41-м по счету полетом в рамках пилотируемой космической программы КНР. Ожидается, что корабль совершит быстрое автоматическое сближение и стыковку с китайской орбитальной станцией "Тяньгун". 24 ноября стали известны имена космонавтов и детали подготовки.

Стартовая площадка, корабль и все системы находятся в стабильном состоянии и готовы к запуску. Накануне специалисты завершили все необходимые учения и тесты. Ожидается, что уже 25 ноября в 08:18 по пекинскому времени экипаж очередной миссии отправится к китайской орбитальной станции "Тяньгун".

Экипаж "Шэньчжоу-23", находящийся на борту станции, уже готовится к прибытию коллег, организуя запасы провизии, приводя в порядок внутреннее пространство и корректируя параметры системы жизнеобеспечения на орбите.

На Земле в это время происходит постепенная загрузка топлива, официальный старт обратного отсчета и пресс-брифинг участников миссии. Имена членов экипажа, как показывает практика, озвучиваются накануне старта. Так, командиром является Тан Хунбо, это будет его третий полет в рамках миссии "Шэньчжоу", также в составе - китайский космонавт У И, это будет его дебют. Впервые Китайская космическая станция принимает и иностранца. Космонавт из Пакистана Мухаммад Зишан Али будет находиться на "Тяньгуне" в качестве специалиста по полезной нагрузке, ожидается что он вернется на Землю на корабле "Шэньчжоу-23". В рамках Китайской пилотируемой программы это первый подобный совместный полет.

Тан Хунбо, командир экипажа "Шэньчжоу-24":

"Пять лет назад я выполнял миссию "Шэньчжоу-12" - это был мой первый полет в космос. Когда мы впервые открыли люк станции и вошли в наш собственный космический дом, это волнение я не забуду до сих пор. На этот раз мне выпала честь стать участником процесса открытости и инклюзивности китайской космической станции для всего мира - я поведу международных коллег в китайскую космическую станцию и приглашу их "ненадолго погостить" в нашем космическом доме. Китайская космическая станция, добро пожаловать".

К подготовке иностранного космонавта подошли ответственно. Несмотря на краткосрочность миссии, акцент - на знания пилотируемого корабля и космической станции, отработали действия в чрезвычайных ситуациях. Говоря в целом, сегодня Китайская пилотируемая космонавтика стремится готовить кадры с ориентиром на комплексные качества и способности.

У Давэй, главный специалист Китайского центра подготовки космонавтов:

"Помимо некоторых инженерных операций на станции, мы особо подчеркиваем также научно-экспериментальные исследования: будь то материаловедение, науки о жизни, биология и другие аспекты. Мы требуем, чтобы наши космонавты овладевали соответствующими качествами и навыками, чтобы во время полетных заданий они могли справляться с различными задачами. В частности, мы рассматриваем внекорабельную деятельность и стыковку, как очень важное направление. Именно в этом проявляется особенность нашей подготовки космонавтов - комплексность и постепенное развитие, движимое способностями и качествами".

На орбите в ходе полетной миссии "Шэньчжоу-24" планируется провести 90 научных экспериментов и технических испытаний в области космической биологии, материаловедения, физики жидкостей и горения в микрогравитации. Уделят внимание также фундаментальной физики, космической медицине и новым технологиям. Продолжится и экспериментальная миссия по годичному пребыванию на орбите, ее выполнит Чжу Янчжу, который уже находится на станции "Тяньгун".

Чжан Цзинбо, официальный представитель Китайской программы пилотируемой космонавтики:

"Этот эксперимент ставит новые задачи перед действующей системой обеспечения здоровья, работы и жизнедеятельности космонавтов на орбите, а также предоставит ценную возможность для научных исследований и технической проверки, чтобы глубже понять научные проблемы, с которыми сталкивается человечество при долгосрочном здоровом выживании в космосе, и необходимые технологии обеспечения. Путем создания новой системы исследований человеческого организма в космосе будут проводиться междисциплинарные передовые научные эксперименты".

Как заявляют представители Китайской программы пилотируемой космонавтики, состояние экипажа "Шэньчжоу-24" хорошее, наземные системы и оборудование работают стабильно, условия для выполнения миссии запуска имеются.