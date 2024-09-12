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Китай осуществил успешный запуск межконтинентальной ракеты
Впервые за 44 года Китай испытал межконтинентальную ракету в Тихом океане.
По сообщениям Министерства обороны страны, пуск вооружения прошел штатно. Снаряд упал "в точно заданном морском квадрате" вблизи Французской Полинезии. В ведомстве отметили, что испытания соответствуют международному праву и международной практике, а также не направлены против какой-либо страны. Тем не менее в США уже заявили, что действия Китая "подвергают мир риску".
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