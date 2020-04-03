Китай 4 апреля объявляет общенациональный траур по жертвам коронавируса

В стране будут приспущены флаги, отменены все развлекательные общественные мероприятия. Утром в стране собираются объявить трехминутное молчание в знак скорби о погибших. Также будут звучать сирены, сигналы автомобилей, поездов и кораблей.



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