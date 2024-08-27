Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоены ударами западным оружием по России

Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия выражают беспокойство по поводу возможного смягчения Западом условий использования западного оружия для атак на территорию России. Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР Ли Хуэй на брифинге по результатам четвертого раунда челночной дипломатии по украинскому конфликту, сообщает ТАСС.



"Все стороны обеспокоены тем, что Запад продолжит смягчать условия, которые позволят Украине наносить удары поставляемыми вооружениями по территории России", - отметил Ли Хуэй.

