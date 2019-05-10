Китай будет вынужден принимать контрмеры из-за пошлин США

Об этом заявили представители Минторговли КНР. Сегодня Вашингтон повысил пошлины на китайские товары на общую сумму 200 миллиардов долларов. Трамп объяснил это решение необходимостью дополнительного давления на Пекин в преддверии торговых переговоров: одиннадцатый раунд консультаций между Пекином и Вашингтоном продолжается. Эксперты же отмечают, что торговая война - серьезная угроза для мировой экономики: число рабочих мест в разных странах может значительно сократиться.