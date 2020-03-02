Китай достиг перелома в борьбе с коронавирусом

Медики в эти дни делятся опытом и наработками с рядом пострадавших стран. Их уже почти 70. В Южной Корее, крупнейшем за пределами КНР очаге COVID-19, мест в больницах не хватает. Госпитализируют только тяжелых больных. О первом случае новой пневмонии заявила Португалия. В Италии уже полторы тысячи инфицированных. В Риме для посещения закрыта базилика с картинами Караваджо. В Париже не работает Лувр, отменена книжная ярмарка. В Японии закрыты все школы. В Токио отменили Неделю мод. Как пишет британская Daily Mail, летние Олимпийские игры в японской столице могут пройти без зрителей. Также болельщиков не ждут на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.



