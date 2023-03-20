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Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка - Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву на переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, чтоКитай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве, сообщает ТАСС.
Председатель КНРпоблагодарил Путина за приглашение и поприветствовал россиян.
"Очень рад по приглашению Президента Владимира Владимировича Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом, - рассказал Си Цзиньпин. - От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России".
Глава КНР также напомнил, что Китай и Россия - добрые соседи.
"Китай и Россия - добрые соседи и надежные партнеры", - сказал Си Цзиньпин.
Китайский лидер ожидает, что визит в РФ придаст новый импульс развитию российско-китайским отношениям и стратегическому взаимодействию.
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