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Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка - Си Цзиньпин

Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка - Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву на переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, чтоКитай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве, сообщает ТАСС.

Председатель КНРпоблагодарил Путина за приглашение и поприветствовал россиян.

"Очень рад по приглашению Президента Владимира Владимировича Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом, - рассказал Си Цзиньпин. - От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России".

Глава КНР также напомнил, что Китай и Россия - добрые соседи.

"Китай и Россия - добрые соседи и надежные партнеры", - сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер ожидает, что визит в РФ придаст новый импульс развитию российско-китайским отношениям и стратегическому взаимодействию.

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