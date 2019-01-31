ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Китай готовится ко встрече Нового года по лунному календарю

Этой зимой он наступит 5 февраля. В Поднебеснойсчитают, что дракон приносит удачу на весь год, поэтому в каждой деревне и общинестраны обязательно проводят собственный ритуальный танец, а во многих городахпроходят и световые шоу. Улицы в это время украшают к Празднику весны - так вдословном переводе называется китайский Новый год, дата которого определяетсяна основе лунных фаз.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все