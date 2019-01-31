Китай готовится ко встрече Нового года по лунному календарю

Этой зимой он наступит 5 февраля. В Поднебеснойсчитают, что дракон приносит удачу на весь год, поэтому в каждой деревне и общинестраны обязательно проводят собственный ритуальный танец, а во многих городахпроходят и световые шоу. Улицы в это время украшают к Празднику весны - так вдословном переводе называется китайский Новый год, дата которого определяетсяна основе лунных фаз.