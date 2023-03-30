Китай и Бразилия отказываются от доллара во взаимной торговле. Об этом страны договорились в преддверии визита в Пекин бразильского президента, который собирается туда через несколько дней. Это нанесет еще один серьезный удар по американской гегемонии, тем более что КНР к настоящему моменту заключила подобные соглашения с Россией, а также странами Персидского залива. В ходе визита в Пекин президент Бразилии намерен также обсудить мирный план по Украине.