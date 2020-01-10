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Китай и США стремятся к ослаблению торговой войны

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправляется на следующей неделе в Вашингтон, чтобы подписать с Соединенными Штатами давно ожидаемое финансистами соглашение. Как ожидается, документ под названием "Первая фаза" будет подписан 15 января в Белом доме. Соглашение позволит снизить градус напряженности в экономическом противостоянии, обострившемся в 2018 году.

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