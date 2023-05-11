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Китай и Таиланд планируют отказаться от расчетов в долларах США

Доверие к доллару продолжает падать - Китай и Таиланд рассматривают возможность перехода на юани и баты при торговых операциях.

Ранее стало известно о том, что Индия и Малайзия при финансовых сделках отныне будут использовать национальные валюты. О возможности отказа от доллара для расчетов также заявляли Франция и Бразилия.

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