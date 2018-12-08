Китай исследует обратную сторону Луны

Исследовать обратную сторону Луны - такую задачу перед собой поставили ученые из Китая. Накануне с космодрома "Сичан" был успешно запущен исследовательский аппарат "ЧанъЭ-4Э". Его посадка на спутник Земли запланирована на январь. Если она окажется успешной, то аппарат станет первым открывателем неизученной ранее части Луны. "ЧанъЭ-4Э" будет изучать грунт спутника Земли с помощью нескольких камер, спектрометров и радаров.



НАСА тем временем продолжает изучать Марс. Напомним, ранее на Красную планету успешно высадили аппарат "Марс Инсайт". Он уже проводит свои первые исследования. Впервые в истории ему удалось записать шум ветра на Красной планете. НАСА делится открытием в своем "Твиттере".



