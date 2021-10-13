Китай изучит тысячи образцов первых случаев заражения COVID-19 из банка крови города Ухань

В рамках исследования происхождения COVID-19 Китай изучит тысячи образцов из банка крови города Ухань. Среди них - образцы первых случаев заражения в 2019-м.

COVID-19: тяжелая эпидситуация в Румынии

Тем временем Румыния обновляет собственные антирекорды. За сутки коронавирусом там заболели 17 тысяч человек. Погибли 442 пациента.

Высокие показатели смертности врачи связывают с низким уровнем вакцинации и мутацией вируса.

Акция протеста COVID-диссидентов в Париже

Однако европейцы прививаться не спешат. Французские COVID-диссиденты вновь вышли на акцию протеста. Демонстранты собрались перед зданием сената, чтобы высказать свое несогласие с обязательной вакцинацией. За отсутствие прививки некоторым группам граждан грозит штраф в размере 1500 евро.

Жестокие задержания на протестах в Риме

Накануне марши за отмену green pass прошли и в Риме. Они переросли в противостояние с полицией и беспорядки. Вот только кадры жестоких задержаний вновь остались без внимания "рьяных защитников демократии".

В США бастуют пилоты авиакомпании Southwest Airlines