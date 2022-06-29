Китай категорически против вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона - такое заявление сделал представитель КНР на заседании Совбеза ООН. Пекин также выступает против создания в регионе аналога Североатлантического альянса.



Чжан Цзюнь, постоянный представитель КНР при ООН:

Лидеры НАТО представляют другие государства как угрозу, но, как показывают факты, именно сам альянс приводит к проблемам в различных регионах мира.

Пекин обеспокоен и тем, что впервые на саммите НАТО, проходящем в Мадриде, присутствуют лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Китай рассматривает это как попытку создать новый альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе.