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Китай категорически против вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона
Китай категорически против вовлечения НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона - такое заявление сделал представитель КНР на заседании Совбеза ООН. Пекин также выступает против создания в регионе аналога Североатлантического альянса.
Чжан Цзюнь, постоянный представитель КНР при ООН:
Лидеры НАТО представляют другие государства как угрозу, но, как показывают факты, именно сам альянс приводит к проблемам в различных регионах мира.
Пекин обеспокоен и тем, что впервые на саммите НАТО, проходящем в Мадриде, присутствуют лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Китай рассматривает это как попытку создать новый альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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