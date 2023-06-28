Китай моделирует сценарий тотальной войны

Армия Китая на фоне риска конфликта с США приступила к моделированию сценариев "тотальной войны" в процессе тестирования нового вооружения. Об этом пишет местное издание. В данной модели Китай подвергается нападению гипотетического противника, который представляет собой некий "альянс". Потенциальный противник в документах не называется, но среди его военной техники фигурируют эсминцы ВМС США.



Уточняется, что "тотальная война" подразумевает мобилизацию всех доступных ресурсов и возможностей страны для достижения победы. Такие сценарии учитывают не только возможности армии, но и роль гражданского населения, и экономику государства.