Китай начал военные учения в Желтом море

Военные учения в нескольких районах Желтого моря недалеко от побережья провинции Шаньдун на востоке страны проводит КНР. Об этом сообщает "СБ. Беларусь".

Проход кораблей в районах на время учений запрещен. По информации управления Китая по обеспечению безопасности на море, учения начались сегодня в 3:30 по минскому времени и продлятся до 12:00 по минскому времени 19 августа.