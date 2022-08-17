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Китай начал военные учения в Желтом море

Китай начал военные учения в Желтом море

Военные учения в нескольких районах Желтого моря недалеко от побережья провинции Шаньдун на востоке страны проводит КНР. Об этом сообщает "СБ. Беларусь".

Проход кораблей в районах на время учений запрещен. По информации управления Китая по обеспечению безопасности на море, учения начались сегодня в 3:30 по минскому времени и продлятся до 12:00 по минскому времени 19 августа.

16 августа армия КНР провела учения в пяти зонах Южно-Китайского моря у побережья провинции Гуандун, а днем ранее (15 августа) - в районе островов Пэнху, расположенных в южной части Тайваньского пролива.

Фото:pixabay.com

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