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Китай намерен отсудить у Украины $3,5 млрд

Рука Запада прослеживается в любой отрасли. Не видят перспективы честного решения вопроса в украинском правовом поле и китайские инвесторы. Они пытаются взыскать с Украины три с половиной миллиарда долларов из-за убытков от вложений в печально известное предприятие "Мотор Сич". Соответствующий иск был подан в международный арбитраж. Украинская компания по производству двигателей заинтересовала китайского инвестора, однако передача имущества и технологий была остановлена Службой безопасности Украины. Никто не скрывает причин - против сделки выступила администрация Трампа, а потом и посольство США в Киеве. Китай надеется вернуть свои деньги и получить неустойку, ему это гарантирует соглашение о взаимной защите инвестиций, заключенное между Пекином и Киевом.

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