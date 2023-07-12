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Китай намерен решительно противостоять продвижению НАТО в Тихоокеанский регион
В итоговом коммюнике лидеров Североатлантического альянса нашлось место для оправдания экспансии НАТО на восток - в Азиатско-Тихоокеанский регион. Как указано в документе, политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса. Также страны НАТО намерены координировать свои шаги для "противодействия вызовам евроатлантической безопасности со стороны КНР".
В ответ дипмиссия Китая в Евросоюзе выпустила решительное заявление: "Мы намерены твердо защищать собственный суверенитет и решительно противостоять продвижению Североатлантического альянса на восток. Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор".
"У НАТО, как продукта холодной войны, исторически много дурных поступков на счету", - отметило ведомство КНР. При этом альянс "постоянно обвиняет другие страны, продолжает вмешиваться в дела за пределами его территории, создает конфронтацию и тем самым в полной мере показывает свое лицемерие",заявила дипмиссия Китая.
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