Китай намерен решительно противостоять продвижению НАТО в Тихоокеанский регион

В итоговом коммюнике лидеров Североатлантического альянса нашлось место для оправдания экспансии НАТО на восток - в Азиатско-Тихоокеанский регион. Как указано в документе, политика Китая представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса. Также страны НАТО намерены координировать свои шаги для "противодействия вызовам евроатлантической безопасности со стороны КНР".

В ответ дипмиссия Китая в Евросоюзе выпустила решительное заявление: "Мы намерены твердо защищать собственный суверенитет и решительно противостоять продвижению Североатлантического альянса на восток. Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор".