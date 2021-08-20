Китай остановил импорт из Литвы сыра, зерна и древесины

Китай остановил импорт из Литвы сыра, зерна и леса. Эти санкции стали ответом на решение официального Вильнюса дать добро на открытие представительства Тайбэя. В Пекине считают Тайвань неотъемлемой частью континентального Китая и резко реагируют на любое заигрывание с сепаратизмом иностранных правительств. Для Литвы КНР является одним из крупнейших внешнеэкономических партнеров, занимая в рейтинге 13 место. 10 августа китайского посла отозвали в Пекин -это стало первым залпом дипломатической войны. Теперешние санкции предполагают практически полную остановку торгового сотрудничества. Пока Вильнюс на уступки не идет. Страна считается одним из сателлитов США, и сотрудничество Литвы с Тайванем лежит в русле американо-китайской экономической войны.