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Китай отказался от литовского пива

Китай вернул Литве сотни тысяч литров пива. Представители китайских торговых сетей отказываются от прибалтийского напитка. Об этом заявил президент Гильдии пивоваров Литвы. Он пожаловался, что в КНР прямо заявили: "Больше вашего пива в Китае не будет, потому что оно литовское". Напомним, Литва испортила отношения с Китаем, открыв в Вильнюсе представительство Тайваня. Этот шаг серьезно нарушил государственный суверенитет КНР. Пекин отозвал своего посла.

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