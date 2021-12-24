Китай отказался от литовского пива

Китай вернул Литве сотни тысяч литров пива. Представители китайских торговых сетей отказываются от прибалтийского напитка. Об этом заявил президент Гильдии пивоваров Литвы. Он пожаловался, что в КНР прямо заявили: "Больше вашего пива в Китае не будет, потому что оно литовское". Напомним, Литва испортила отношения с Китаем, открыв в Вильнюсе представительство Тайваня. Этот шаг серьезно нарушил государственный суверенитет КНР. Пекин отозвал своего посла.