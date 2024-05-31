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Китай отказался принимать участие в швейцарской конференции по Украине из-за отсутствия на ней России
Китай проинформировал правительства других стран, что не будет принимать участие в швейцарской конференции по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
Как пишет БЕЛТА, Китай отклонил приглашение по причине невыполнения условий для его участия. Как считает агентство, это связано с отсутствием на конференции России.
Ранее сообщалось, что Китай может ограничиться присутствием на мероприятия старшего госслужащего. Конференция по Украине пройдет 15-16 июня недалеко от швейцарского города Люцерн. Всего на встречу пригласили около 160 государств. Однако России приглашение отправлено не было.
Фото: Unsplash
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