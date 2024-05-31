Китай отказался принимать участие в швейцарской конференции по Украине из-за отсутствия на ней России

Китай проинформировал правительства других стран, что не будет принимать участие в швейцарской конференции по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как пишет БЕЛТА, Китай отклонил приглашение по причине невыполнения условий для его участия. Как считает агентство, это связано с отсутствием на конференции России.

Ранее сообщалось, что Китай может ограничиться присутствием на мероприятия старшего госслужащего. Конференция по Украине пройдет 15-16 июня недалеко от швейцарского города Люцерн. Всего на встречу пригласили около 160 государств. Однако России приглашение отправлено не было.