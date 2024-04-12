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Китай отказывается от поставок кукурузы из Украины

Китай отказывается от поставок кукурузы из Украины, чтобы поддержать местных фермеров, пишет Bloomberg.

Импортеры уже отменили несколько партий, запланированных к доставке на апрель-июнь. И такая тенденция продолжится в будущем.

По замыслу властей, подобные меры должны помочь избежать избытка предложений на внутреннем рынке и поддержать китайских сельхозпроизводителей перед сезоном посева.

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