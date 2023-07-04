Китай отменил визит главы евродипломатии Жозепа Борреля

Китай отложил запланированную на следующую неделю поездку в республику главы внешнеполитической службы Евросоюза Борреля. В заявлении пресс-службы МИД Китая указано, что "осуществить визит данного лица в запланированные даты больше не представляется возможным, нужно искать альтернативы".