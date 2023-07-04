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Китай отменил визит главы евродипломатии Жозепа Борреля

Китай отложил запланированную на следующую неделю поездку в республику главы внешнеполитической службы Евросоюза Борреля. В заявлении пресс-службы МИД Китая указано, что "осуществить визит данного лица в запланированные даты больше не представляется возможным, нужно искать альтернативы".

Информация о причинах отмены и предполагаемых датах возможной поездки европейского дипломата в Пекин не приводится.

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