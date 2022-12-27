Китай отменит карантин для въезжающих путешественников

Китайская Народная Республикас 8 января 2023 года отменит карантин для путешественников, что ознаменует последний крупный отход от политики нулевой терпимости к COVID-19, пишет БелТА.

Новые правила фактически откроют страну для тех, у кого есть рабочие и учебные визы, или тех, кто хочет навестить семью.

Китайское информагентство Синьхуа сообщает, ссылаясь на заявление Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, что с 8 января Китай понизит уровень реагирования на COVID-19 с категории А до категории В. Коронавирус больше не будет относиться к числу инфекционных заболеваний, требующих введения карантинного надзора. Так, власти КНР отменят карантинные меры для инфицированных коронавирусом, перестанут выявлять лиц, имевших тесные контакты с заболевшими, и обозначать зоны высокого и низкого риска. Также будут отменены меры по контролю за карантинными инфекциями в отношении прибывающих в страну лиц и ввозимых товаров.

Отмечается, что в Китае уже имеются главные условия для проведения подобной корректировки. Далее деятельность по профилактике и контролю эпидемии COVID-19 в КНР будет сконцентрирована на охране здоровья и профилактике тяжелых случаев заболевания. Будут приняты нужные меры для максимальной защиты жизни и здоровья людей, а также для сведения к минимуму воздействия эпидемии на социально-экономическое развитие страны.