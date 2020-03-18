3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Китай отозвал аккредитацию у ряда американских журналистов
Они работали в китайских представительствах "Уолл Стрит Джоурнал", "Нью-Йорк Таймс" и "Вашингтон пост". Коснется эта мера и таких медиа-компаний как "Голос Америки" и "Тайм". Не так давно администрация президента США Дональда Трампа классифицировала 5 китайских СМИ в качестве иностранных представительств, наложив ограничения на число граждан КНР, которые могли бы на них работать.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе