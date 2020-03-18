Китай отозвал аккредитацию у ряда американских журналистов

Они работали в китайских представительствах "Уолл Стрит Джоурнал", "Нью-Йорк Таймс" и "Вашингтон пост". Коснется эта мера и таких медиа-компаний как "Голос Америки" и "Тайм". Не так давно администрация президента США Дональда Трампа классифицировала 5 китайских СМИ в качестве иностранных представительств, наложив ограничения на число граждан КНР, которые могли бы на них работать.