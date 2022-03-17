Международное сообщество уже давно серьезно обеспокоено биологической военной деятельностью Соединенных Штатов на своей территории и за ее пределами. Размещение биолабораторий в Украине - не новая проблема. На протяжении десятилетий американская сторона быстро указывала пальцами и обвиняла другие страны в несоблюдении конвенции. Обязывала их принимать международные проверки. Применяла санкции и направляла свои вооруженные силы. Мы помним, кто организовал незаконную агрессию в Ираке с помощью пробирки с белым стиральным порошком. Почему же теперь Штаты уклоняются от проверок в рамках конвенции?

Чжао Лицзянь, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая