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Китай ожидает ответа от США по вопросам американской сети биолабораторий
Поднебесная не намерена закрывать глаза на секретные военные разработки Соединенных Штатов. По данным китайских специалистов, за последние 30 лет количество лабораторий с самым высоким уровнем биологической опасности на территории США выросло в разы. При этом за всю историю именно Вашингтон позиционирует себя самым ярым противником создания механизма проверки "Конвенции о запрещении биологического оружия".
Международное сообщество уже давно серьезно обеспокоено биологической военной деятельностью Соединенных Штатов на своей территории и за ее пределами. Размещение биолабораторий в Украине - не новая проблема. На протяжении десятилетий американская сторона быстро указывала пальцами и обвиняла другие страны в несоблюдении конвенции. Обязывала их принимать международные проверки. Применяла санкции и направляла свои вооруженные силы. Мы помним, кто организовал незаконную агрессию в Ираке с помощью пробирки с белым стиральным порошком. Почему же теперь Штаты уклоняются от проверок в рамках конвенции?
Пекин припомнил необъяснимый случай внезапной вспышки пневмонии в американском Форт-Детрике в 1919 году. Тогда, чтобы успокоить горожан, власти связали случаи воспаления легких с электронными сигаретами. Однако практически сразу же закрыли военную биолабораторию неподалеку от города. В Китае обоснованно задаются вопросом: а не мог ли коронавирус быть искусственно создан в США?
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