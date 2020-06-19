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Китай передал ВОЗ результаты анализа генома коронавируса после вспышки в Пекине
По словам медиков, предварительные данные указывают на то, что он мог быть завезен в КНР из европейских стран. Специалисты говорят, что данный штамм более коварен, чем уханьский, и чрезвычайно заразен. Только за четыре дня в Пекине зафиксировали 79 случаев заболевания. Из-за новой вспышки COVID-19 в китайской столице с этого дня временно приостанавливают все пассажирские перевозки в другие регионы.
Новые случаи заражения COVID-19 в мире
. Количество смертей увеличилось более чем на 5 000. Такие данные приводит ВОЗ. Больше всего инфицированных в США, России, Индии и Бразилии.
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