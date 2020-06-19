Китай передал ВОЗ результаты анализа генома коронавируса после вспышки в Пекине

По словам медиков, предварительные данные указывают на то, что он мог быть завезен в КНР из европейских стран. Специалисты говорят, что данный штамм более коварен, чем уханьский, и чрезвычайно заразен. Только за четыре дня в Пекине зафиксировали 79 случаев заболевания. Из-за новой вспышки COVID-19 в китайской столице с этого дня временно приостанавливают все пассажирские перевозки в другие регионы.



