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Китай планирует проложить подводный интернет-кабель для конкуренции с проектом США
Китай планирует проложить подводный интернет-кабель стоимостью 500 миллионов долларов в попытке составить конкуренцию проекту, поддерживаемому США, сообщает РИА Новости со ссылкой наРейтер и на людей, участвующих в проекте.
"Китайские государственные телекоммуникационные компании разрабатывают подводную оптоволоконную интернет-кабельную сеть стоимостью 500 миллионов долларов, чтобы составить конкуренцию аналогичному проекту, поддерживаемому США", - говорится в сообщении агентства.
Агентство уточняет, что кабель свяжет Азию, Ближний Восток и Европу и протянется от китайской провинции Хайнань через Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и дойдет до Франции. В строительстве кабеля задействованы три основных оператора связи Китая: China Telecommunications Corporation (China Telecom), China Mobile Limited и China United Network Communications Group Co Ltd (China Unicom).
Ранее в 2019 году американская компания Google объявила о проекте Equiano по строительству подводного интернет-кабеля. Кабель планируется провести под водой из Португалии вдоль Западной Африки: он должен соединить Европу с Того, Нигерией, Намибией, ЮАР и островом Святой Елены. В 2022 году Google провела подводный интернет-кабель Equiano из Европы в западноафриканскую страну Того, она стала первой подключенной к системе в рамках этого проекта. В течение следующих 5 лет планируется подключить около 300 миллионов жителей Африки к интернету. Кабель Equiano позволит "расширить возможность и улучшить связь".
Фото: pixabay.com
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