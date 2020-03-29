Китай победил коронавирус. 90 % пациентов здоровы и выписаны из больниц

COVID-19. Теперь Китай наблюдает за развитием ситуации в мире. Той, что изменилась резко. И с точностью до наоборот. В отличие от Европы эпидемиологическая обстановка в КНР стремительно улучшается, страна готова помогать другим. Как полутора миллиардам это удалось? На беспрецедентный вызов последовала слаженная реакция всего общества. Ответственность, мониторинг, отсутствие паники, поддержка государства. Жесткие ограничения коснулись эпицентра эпидемии – провинции Хубэй. Но в целом по стране изоляция не была тотальной. Просто люди добровольно отказывались от необязательных выходов из дома и неукоснительно соблюдали другие озвученные в рамках четкой стратегии правила. Сюжет Ксении Пекарской.



Китай победил коронавирус! Теперь об этом можно говорить с полной уверенностью. 90 % пациентов здоровы и выписаны из больниц. К сожалению, летальные исходы по-прежнему случаются, но теперь они исчисляются десятками, а то и единицами. И сейчас уже сложно поверить в то, что еще несколько недель назад каждый день в Поднебесной умирали сотни людей.

Провинция Хубэй готовится вернуться к привычной жизни. Специалисты круглые сутки обрабатывают аэропорты, железнодорожные станции и общественный транспорт. Ограничения после карантина снимают постепенно. На этой неделе уже заработали три крупные воздушные гавани Хубэя. В ближайшее время откроются и остальные. Тоже касается и вокзалов. А вот прилететь в бывший эпицентр эпидемии - Ухань - можно будет не раньше 8 апреля. Железнодорожное сообщение также пока не работает.

Зато в Ухань уже можно попасть на машине. Когда коронавирус охватил Ухань, многие предпочли эвакуироваться в соседние провинции, например, к своей родне. Теперь же по периметру города размещены 30 контрольно-пропускных пунктов. Там всем измеряют температуру и проверят личный код здоровья. Если все в порядке — добро пожаловать в Ухань!



