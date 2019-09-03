Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию

Он связан с введением американской стороной 1 сентября дополнительных 15-процентных пошлин на китайскую продукцию. Как заявляют в КНР, это нарушает договоренности, достигнутые Вашингтоном и Пекином на саммите "Большой двадцатки" в Осаке. В качестве ответной меры Китай ввел первую часть дополнительных 10-процентных пошлин на американскую продукцию, главным образом на сырую нефть.