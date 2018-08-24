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Китай подал иск во Всемирную торговую организацию из-за новых пошлин США

25-процентный сбор затронул 279 позиций импортных товаров объемом в 16 миллиардов долларов. Пекин также выразил Вашингтону протест и заявил об ответных мерах. Напомним, торговая война между КНР и США продолжается с 6 июля, после того как в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.

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