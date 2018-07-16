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Китай подал иск во Всемирную торговую организацию из-за очередных пошлин США

Такое решение Пекин принял после того, как на прошлой неделе Вашингтон заявил о намерении ввести 10-процентные пошлины на китайские товары, суммой в 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми и заявило, что Пекин примет контрмеры.

Напомним, взаимные таможенные пошлины в размере 25 процентов вступили в силу между США и КНР 6 июля.

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