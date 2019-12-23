Китай понизит пошлины на импортные товары

Торговое потепление грядет в Китае. Там в следующем году планируют понизить пошлины на более чем 850 видов импортных товаров. Власти объясняют такой шаг желанием удовлетворить растущий спрос китайского потребителя на иностранную продукцию. К слову, с середины 2020 планируется снижение тарифов на IT-технологии. Новые меры введены на фоне переговоров Пекина с Вашингтоном, которые должны предотвратить торговую войну двух крупнейших экономик мира.