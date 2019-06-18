Китай приходит в себя после сильного землетрясения

Мощные толчки магнитудой 5,9, а затем афтершоки сотрясли провинцию Сычуань. Погибли 12 человек, пострадали не менее 130. В районе бедствия идут спасательно-поисковые работы. Ищут тех, кто еще может находиться под завалами.