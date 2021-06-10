Китай принял новый закон о противодействии иностранным санкциям

Китай готов действовать по принципу "око за око". Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил законопроект о контрмерах в ответ на санкции иностранных государств. Парламентарии сошлись во мнении о необходимости защиты Китая от давления со стороны США и других западных стран. Предполагается, что закон обеспечит правовую поддержку и гарантии по противодействию дискриминационным мерам сторонних государств. Новый акт приняли в ходе 29-й сессии Постоянного комитета ВСНП 13-го созыва.



