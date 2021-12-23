Китай призвал Литву не втягивать в их конфликт третьи страны

Ответная реакция Китая в дипломатическом конфликте с Литвой не заставила себя ждать. Поднебесная призывает Вильнюс не втягивать в их спор третьи страны. МИД КНР заявил, что республика не должна прятаться за спиной США, а самостоятельно разбираться с последствиями своих ошибок.



Из-за ограничений Китая Литва не может получать комплектующие и экспортировать свои товары в КНР. По мнению представителя китайского МИД, именно Литва виновата в своих проблемах, а Вашингтон пытается на этом сыграть, выдвигая необоснованные обвинения в экономическом и политическом давлении.

