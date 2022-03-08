Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях в Украине

Вашингтон, накалив до предела ситуацию в европейском регионе, начинает активно разыгрывать другую партию - против Китая. США пугают санкциями, если Пекин не поддержит экономическое давление на Москву. Но тут Белый дом сразу "обломали". МИД КНР однозначно заявил: дружба Китая и России прочна, как скала. Поднебесная слишком хорошо знает повадки "цивилизованного" Запада.



И тут же внешнеполитическое ведомство Китая пошло в наступление, потребовавот США опубликовать данные о военных биолабораториях в Украине и вирусах, которые там исследовали. По информации Пекина, на украинской территории действовали 26 американских лабораторий. Напомним, Минобороны России 7 марта сообщило, что в ходе спецоперации вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы Штатов.