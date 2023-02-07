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Китай призвал США вернуть обломки сбитого метеозонда
Китай будет настаивать на возврате обломков зонда, сбитого Соединенными Штатами. Об этом заявляют в МИД страны. Китайское правительство продолжит решительно защищать свои законные права и интересы. Во внешнеполитическом ведомстве КНР в очередной раз обратили внимание, что китайский беспилотный аэростат предназначен исключительно для гражданских целей и не представлял угрозы для национальной безопасности США.
Ранее канал CNN сообщил, что первая партия обломков сбитого китайского аэростата доставлена в ФБР для дальнейшего изучения. По ожиданиям Вашингтона, это прольет больше света на инцидент.
Мы не будем отступать, мы поступили правильно. Как только шар попал в США из Канады, я сказал Минобороны, что хочу сбить его, как только это будет необходимо.
Превращение ситуации с китайским воздушным шаром в политический фарс подчеркивает некомпетентность США в урегулировании кризисов, отмечает издание Global Times. В публикации подчеркивается: грубое обращение Штатов с летательным объектом - серьезная провокация, которая рискует подорвать китайско-американские отношения. Зонд был сбит 4 февраля военными США у побережья штата Южная Каролина.
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