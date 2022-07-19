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Китай призывает к расследованию военных преступлений США и Великобритании
Китай призывает провести международное расследование военных преступлений Великобритании и США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь, комментируя сообщения в СМИ об убийствах пленных и гражданских лиц в Афганистане бойцами Специальной авиадесантной службы Королевства. Военнослужащие также подозреваются в неоднократном сокрытии следов преступлений, а официальные лица умалчивали об этих случаях.
Те, кто наиболее открыто защищают права человека, оказались самыми смертоносными убийцами невинных гражданских лиц и теми, кто наиболее яростно нападает на положение с правами человека в других странах
Китайский дипломат сослался на сообщения СМИ, в которых отмечается, что в период между 2003-м и 2008-м годами тысячи мирных жителей Ирака подверглись жестокому обращению со стороны британских солдат, включая задержания, избиения, унижения, сексуальные домогательства и убийства. А США за последние 20 лет нанесли более 90 тысяч авиаударов по таким странам, как Афганистан, Ирак и Сирия, жертвами которых стали до 48 тысяч гражданских лиц.
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