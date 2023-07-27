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Китай призывает воздержаться от использования кассетных боеприпасов в Украине
Голос разума - за диалог и мирное урегулирование кризиса. Китай призывает воздержаться от использования кассетных боеприпасов в Украине. На заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР отметил, что страны должны строго соблюдать международное гуманитарное право и конвенции, воздерживаться от атак в отношении гражданского населения и инфраструктуры, мест культурного наследия и от безответственного использования и передачи кассетных боеприпасов. Украинский кризис дает побочные эффекты, и их последствий все больше. Основной выход - достижение политического урегулирования. "Военные средства - не альтернатива этому, правильным выбором являются диалог и переговоры", - заявил в ООН представитель КНР.
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