Голос разума - за диалог и мирное урегулирование кризиса. Китай призывает воздержаться от использования кассетных боеприпасов в Украине. На заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР отметил, что страны должны строго соблюдать международное гуманитарное право и конвенции, воздерживаться от атак в отношении гражданского населения и инфраструктуры, мест культурного наследия и от безответственного использования и передачи кассетных боеприпасов. Украинский кризис дает побочные эффекты, и их последствий все больше. Основной выход - достижение политического урегулирования. "Военные средства - не альтернатива этому, правильным выбором являются диалог и переговоры", - заявил в ООН представитель КНР.