Китай проведет учения у Тайваня

Недвусмысленное предупреждение Китая для США. В ответ на провокации Вашингтона КНР проведет учения в районе Тайваня. Об этом сообщили в пресс-службе Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая. Задействовать планируют боевые корабли, бомбардировщики, истребители и "другие силы для организации многоцелевого боевого патрулирования" и маневров в морском и воздушном пространстве.



Напомним, ранее помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США сделают все возможное, чтобы не допустить "воссоединения Тайваня с материковым Китаем" силовым путем.