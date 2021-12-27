Китай раскритиковал США и ЕС за поддержку Литвы

МИД Китая раскритиковали США и Евросоюз за то, что те поддерживают Литву в противостоянии с Пекином. Как известно, Вильнюс допустил серьезные ошибки в тайваньском вопросе. В своем заявлении Китай обвинил Вашингтон и Брюссель в подмене понятий. Ведь они прекрасно осознают, насколько недобросовестно ведет себя балтийская республика, но продолжают смешивать белое с черным, вместо того, чтобы призвать Литву изменить свое поведение.



По словам официального представителя МИД Китая, факты неоднократно доказывали, что США являются воплощением всех форм одностороннего запугивания и принудительной дипломатии. Вашингтон инициировал различные односторонние санкции на основании своего внутреннего законодательства.