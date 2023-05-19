Китай снова в лидерах на мировом автомобильном рынке

Мировым лидером по продажам автомобилей в апреле оставался Китай. Поднебесная реализовала более 2 млн машин. По сравнению с прошлогодней цифрой прибавка 85 %. Всего же мировой авторынок в апреле увеличился на четверть. Реализовали свыше 28 млн авто. Объем продаж новых легковых авто в Беларуси в апреле по сравнению с мартом прибавил 11 %.