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Китай собрался запустить телескоп для поиска внеземной жизни

Китай собрался запустить телескоп для поиска внеземной жизни

По данным китайских ученых, новый телескоп в 2,5 раза чувствительнее, чем другие аналогичные устройства. Он также позволит изучать формирование и эволюцию галактик.
Телескоп под названием FAST Китай собирается запустить в сентябре этого года.

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